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Глава ПАСЕ поедет в Москву просить деньги

Турбьерн Ягланд. Фото: GLOBAL LOOK press/Mateusz Wlodarczyk
Европейцы хотят решить свои насущные проблемы за счет россиян

В Москву едет генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд. Во время переговоров, которые пройдут 19 июня с руководством РФ, он намерен выпросить у Москвы российский взноса в бюджет организации. Об этом сообщил сегодня РИА "Новости" пресс-секретарь генсека Дэниел Хольтген.

Отмечается, что тема взноса является одной из главных в нынешних отношениях России и СЕ.

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Противоречия между Москвой и Страсбургом начались на фоне украинских событий и возвращения Крыма в состав РФ в 2014–2015 годах. Тогда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по полуострову.

Представители России предлагали закрепить документально в регламенте недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций.

Однако конфликт в конце июня 2017-го еще более обострился. Москва заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за прошлый год до тех пор, пока права российской делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены.

Ассамблея в нынешнем марте впервые признала, что отказ России выплачивать первую треть своего взноса за 2018-й привел к финансовым трудностям в организации. Бюджет ПАСЕ на нынешний год составляет менее €17,5 миллиона. Организация вынуждена "заморозить бюджет на 9%" с дефицитом в €1,5 миллиона.

В апреле Ягланд впервые пожаловался на нехватку денег, сообщил, что без финансовых вливаний организация дотянет до 2020 года. И тогда же пригрозил некими санкциями в адрес тех, кто не платит взнос. В Москве на эти угрозы ответили просто – да сами выйдем из ПАСЕ.

Елена УСОВА
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