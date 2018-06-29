Россия отказалась платить ПАСЕ
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд требовал от России заплатить членский взнос в организацию до 30 июня, однако в Москве отказались выполнять это. Об этом рассказал источник в Совете Федерации.
"Россия не будет платить свой взнос до тех пор, пока в ПАСЕ созданы дискриминационные условия для работы нашей делегации", – цитирует его РИА "Новости".
При этом он подчеркнул, что регламент организации до сих пор не претерпел изменений, как требовала российская сторона. В СЕ официально пока никак не прокомментировали эту информацию, однако отмечается, что организация не накажет Россию за неуплату взноса.
Напомним, что конфликт между Россией и Советом Европы обострился в связи с воссоединением Крыма и вылился в лишении основных полномочий делегации РФ в ПАСЕ. В конце июня 2017 года российская сторона заявила о намерении приостановить выплаты в бюджет Совета Европы. Однако в марте этого года ПАСЕ признала, что возвращение Турции в обычные плательщики, а также приостановка Россией выплат стали причиной появления у организации финансовых проблем.
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