Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Вышинского увезли из зала суда на "скорой"

Журналист ранее перенес инфаркт

Адвокат Кирилла Вышинского, главного редактора портала РИА "Новости" Украина, Андрей Доманский рассказал, что его подзащитному стало плохо в зале суда, и его госпитализировали.

После инцидента Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство о медицинском обследовании Вышинского. 

В среду, 5 сентября, суд собирался рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения журналисту, напоминает РИА "Новости". Кирилл Вышинский был арестован в мае этого года в Киеве. Он обвиняется в государственной измене и поддержке непризнанных республик Донбасса, журналисту грозит до 15 лет тюремного срока. 

По теме


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Американцы подняли доллар специально

Американцы используют умышленные колебания курса, чтобы наказать неугодные страны

Немцы испугались удара США по "Северному потоку - 2"

Санкции Вашингтона уничтожат европейский бизнес

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей