Вышинского увезли из зала суда на "скорой"

Журналист ранее перенес инфаркт

Адвокат Кирилла Вышинского, главного редактора портала РИА "Новости" Украина, Андрей Доманский рассказал, что его подзащитному стало плохо в зале суда, и его госпитализировали.

После инцидента Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство о медицинском обследовании Вышинского.

В среду, 5 сентября, суд собирался рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения журналисту, напоминает РИА "Новости". Кирилл Вышинский был арестован в мае этого года в Киеве. Он обвиняется в государственной измене и поддержке непризнанных республик Донбасса, журналисту грозит до 15 лет тюремного срока.



