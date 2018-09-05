Вышинского увезли из зала суда на "скорой"

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Адвокат Кирилла Вышинского, главного редактора портала РИА "Новости" Украина, Андрей Доманский рассказал, что его подзащитному стало плохо в зале суда, и его госпитализировали.После инцидента Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство о медицинском обследовании Вышинского.
В среду, 5 сентября, суд собирался рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения журналисту, напоминает РИА "Новости". Кирилл Вышинский был арестован в мае этого года в Киеве. Он обвиняется в государственной измене и поддержке непризнанных республик Донбасса, журналисту грозит до 15 лет тюремного срока.
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