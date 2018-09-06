Украинцы назвали главную причину потери Крыма

В Киеве признали, что жители полуострова не хотят возвращаться обратно

Причины присоединения Крыма в состав России до сих пор являются загадкой для украинских политиков. Понять их удалось депутату Верховной рады Евгению Балицкому, отдохнувшему на полуострове.

В эфире телеканала NewsOne он рассказал, что спрашивал местных жителей от том, почему они в 2014 году пошли на референдум и проголосовали за возврат.

По его словам, большинство крымчан не хотят, чтобы новый российский регион вновь оказался в составе Украины.

"Я общался с очень многими украинцами, нашими людьми. Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: "какой возврат, вы что? Вот туда?" И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот", – сказал парламентарий, добавив, что это слова большинства крымчан.

Он напомнил, что после возвращения полуострова в состав России, многие военные и сотрудники правоохранительных органов решили принять российское гражданство, а из 600 сотрудников СБУ на Украину уехали лишь 200. "Они что, все под пистолетом, что ли, пошли? Нет", – подчеркнул Балицкий.

Задача властей Украины состоит в том, чтобы понять, почему страна потеряла 2,5 миллиона жителей, заключил он.

Крым вернулся в состав России в результате референдума, который состоялся в 2014 году после госпереворота на Украине. За возвращение проголосовали около 97 процентов граждан республики и 96 процентов жителей Севастополя.