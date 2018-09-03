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Пограничники соседнего государства вышли на след виновного в выбросах неизвестного вещества, которые наблюдались в двадцатых числах августа. Источником загрязнения воздуха, по мнению погранслужбы, является завод "Титан", который хоть и находится на территории Крыма, принадлежит беглому украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.
"В течение последней недели пограничники Херсонского отряда, которые осуществляют охрану админграницы с временно оккупированным Крымом, неоднократно фиксировали случаи ядовитых химических выбросов из оккупированного завода "Титан", – сказано на странице регионального управления погранслужбы в Facebook.
Опальный бизнесмен променял родину на Австрию. Таким образом, украинская сторона признала вину в химатаке.
Напомним, взволновавший общественность желтый налет атаковал крыши домов и деревья в ночь с 23 на 24 августа.
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