Источнику экологической опасности на севере полуострова не хватает воды

Крупнейший в Восточной Европе производитель диоксида титана завод "Крымский титан", расположенный в Армянске, начал процедуру остановки промышленных печей. Об этом во вторник, 4 сентября, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Власти полуострова приняли решение заморозить работы на предприятии на две недели.

"Принято решение завод остановить. Первая очередь печей уже погашена, три печи из восьми уже погасили. Как только печи будут погашены, мы начнем тотальный мониторинг ситуации", – цитирует "Крыминформ" Аксенова.

Он сообщил, что специалисты проведут расследование произошедшего на заводе.

"Обещаю расследование по данной ситуации. Прокуратура Республики Крым вместе с Роспотребнадзором сейчас находится на заводе "Титан", полностью будут проверены все фильтры и выбросы", – сказал крымский глава.

По его словам, всем сотрудникам предприятия будет выплачена месячная зарплата в полном объеме.

Помимо этого, власти республики решили вывести из Армянска и двух сел, расположенных рядом с этим городом, – Филатовки и Пятихатки, всех детей школьного и дошкольного возраста на две недели в санатории полуострова. "С мамами, объявить каникулы", – подчеркнул он, добавив, "что здоровью и жизни граждан ничто не угрожает".

Отмечается, что дети отдохнут в санаториях за счет государства, а для организации их вывоза создан оперативный штаб.

"2,3 тыс. учеников уже готовы к отправке. Сейчас в 15:15 отправляются несовершеннолетние из техникума, который находится в Армянске", – проинформировала министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова.

По ее данным, в город прибыли 28 автобусов. Сейчас для вывоза готовятся списки дошкольников и первоклассников, всего предстоит отправить в здравницы около 1,5 тысяч малышей.

Аксенов назвал ситуацию нестандартной и пообещал, что никто скрывать от населения реальную информацию не собирается, все по ЧП будет публиковаться открыто.

В настоящий момент известно, что превышение концентрации сернистого ангидрида в атмосфере города и его окрестностей произошло из-за кислотонакопителя "Крымского титана". Как напоминает RT, инцидент случился в ночь на 24 августа. Жители Армянска почти сразу стали выкладывать в Сети фотографии своих автомашин, дверных ручек и иных предметов, покрытых липким ржавым налетом, жаловаться на кислотных запах.



В настоящий момент власти рассматривают варианты наполнения пересохших прудов-накопителей завода.

"Мы создали рабочую группу – это министр строительства и министр энергетики Крыма. Сегодня в 17:00 у нас будет первое рабочее совещание, на котором выверим все возможные варианты и завтра уже начнем привлекать специалистов с выездом на место для того, чтобы определить те затраты и время, которые необходимы для того, чтобы подать воду в пруды-накопители", – рассказал председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль.

Группа должна решить эту непростую проблему в течение трех дней.

Добавим: диоксид титана, который производит крымский завод, используется для изготовления лакокрасочной продукции, пластмасс, каучука, резины, бумаги и других изделий. Также предприятие производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос.

Позже во вторник стало известно о возбуждении уголовноего дела по фа

