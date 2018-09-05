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Киев обвинил российских военных в экологической катастрофе в Крыму

Фото: mil.ru
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Неожиданные версии производственного происшествия в Армянске выдали в Незалежной

Минобороны Украины заявило, что причиной химического выброса на заводе "Крымский титан", произошедшего в ночь на 24 августа, стало якобы попадание снарядов в технологические емкости во время учений военнослужащих российской армии. Об этом сегодня сообщил спикер ведомства Александр Мотузяник.

"13-19 августа этого года в ходе тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью, подразделения ВС РФ проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов. Вследствие попаданий снарядов, указанные объекты были повреждены, что привело к существенному ухудшению экологической обстановки на всем севере оккупированного Крыма", – утверждается в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

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Также отмечается, что Россия пытается скрыть масштаб экологической проблемы, чтобы избежать ответственности. Украинское ведомство считает, что российские власти дезинформируют общество о реальном состоянии экологической опасности в Крыму.

Позже в среду пришла иная версия случившегося на севере полуострова от главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева. По его мнению, вредный выброс мог возникнуть из-за использования на "Крымском титане" соленной воды в технологическом процессе.

"Мы уверены на 90%, что речь идет о нарушении технологического режима самого завода. Это связано с тем, что воду, которую он брал для технологического процесса, брал из скважин, и, по пока неподтвержденной информации, пошла вода из этих скважин соленая, потому что запасы пресной воды в Крыму не безграничны, об этом 4 года назад ученые предупреждали, что подземное озеро пресной воды, которое находится в Крыму, было сформировано за счет фильтрационной воды из Северо-Крымского канала", – сказал "112" Гордеев.

Того самого, который ура-патриоты Незалежной перекрыли в 2014 г. почти сразу после референдума крымчан о возвращении полуострова в состав России. Так Киев решил наказать жителей региона, не согласившихся принять майдан.

А ныне там сформировали свою комиссию, которая будет делать выводы о катастрофе с точки обзора на КПП "Каланчак". Дело в том, что ветер иногда, так уж бывает, меняет направление, и несет вредные выбросы не только вглубь Крыма, а и на украинских соседей в близлежащих населенных пунктах Херсонщины.

"На данный момент группа медиков работает со всеми пунктами, которые хоть как-то подпадают под влияние этого вещества. Мы изыскиваем единую симптоматику. На данный момент мы не подтверждаем систематичность заражения", – подчеркнул Гордеев.

Между тем, из Армянска продолжается запланированная эвакуация детей в санатории Крыма. Из города и двух поселков малышей и школьников вывозят на две недели, во время которых будет проводиться чистка района.

Так, за прошедшие сутки политы водой более 500 км дорог, 2,5 тыс. кв. м поверхностей. По словам замначальника МЧС Крыма Алексея Фридмана, обработка проводится в Армянске, также обрабатываются дороги в некоторых селах Красноперекопского района – Перекоп, Волошино, Фидатовка и Пятихатка.

По решению министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкин в регион прибыла группа государственных инспекторов центрального аппарата Росприроднадзора, которую возглавляет начальник управления госнадзора в области использования и охраны водных объектов атмосферного воздуха и земельного надзора Михаил Оводков.

"Основное внимание уделено контролю источников выбросов. Проведен отбор проб выбросов на источнике цеха производства двуокиси титана №2 по компонентам: серная кислота, диоксид серы, суммарные углеводороды, диоксид титана, оксид углерода. Проверены также данные производственного экологического контроля и компетентность лаборатории предприятия", – сообщает "Крыминформ".

Так что пока не приходится говорить, что в данной ситуации кто-то собирается что-либо скрывать.

Сегодня стало известно, что полная остановка производства на "Крымском титане" произойдет 9 сентября. Об этом сказал в ходе оперативного совещания в Армянске директор завода Андрей Акулов, пишет РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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