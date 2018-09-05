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Не выдержали: американцы приехали в Крым

Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Fomine
Заокеанские гости расскажут соотечественникам всю правду о жизни на полуострове

Больше года представители США не совали носа на "запрещенную территорию". Первый и последний раз американцы наносили визит в российский Крым в мае 2017-го.

Сейчас заокеанская делегация состоит из четырех человек – представителей уже бывавшей здесь организации "Центр гражданских инициатив", которые пробудут на полуострове три дня. Официальная часть визита начнется завтра, 6 сентября, с посещения детского дома "Надежда" в Симферополе и завершится в это воскресенье.

Об этом стало известно "РИА Новости" от одного из организаторов встречи Валентина Козубского. По его словам, после пребывания на берегу Черного моря гости намерены рассказать соотечественникам всю правду о жизни на полуострове.

"Делегация из США в составе четырех человек прибыла в Крым. Официальная часть визита начнется 6 сентября. Они приехали с желанием увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о жизни крымчан у себя на родине", – сообщил Козубский.

Американцы запланировали встречу с крымскими парламентариями, а также экскурсии по знаменитым местам РК, в числе которых Ливадийский дворец. В насыщенную программу заокеанских гостей войдет посещение Симферополя, Ялты и Севастополя.

Фоторепортаж
Звезды отказываются от Крыма
Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press/Grigirii Goryachev Андрей Макаревич. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Лия Ахеджакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Михаил Ефремов. Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov &#34;Квартет И&#34;. Фото: GLOBAL LOOK press/Victor Dmitriev
Оксана ПОДТУРКИНА
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