Не выдержали: американцы приехали в Крым

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Больше года представители США не совали носа на "запрещенную территорию". Первый и последний раз американцы наносили визит в российский Крым в мае 2017-го.
Сейчас заокеанская делегация состоит из четырех человек – представителей уже бывавшей здесь организации "Центр гражданских инициатив", которые пробудут на полуострове три дня. Официальная часть визита начнется завтра, 6 сентября, с посещения детского дома "Надежда" в Симферополе и завершится в это воскресенье.
Об этом стало известно "РИА Новости" от одного из организаторов встречи Валентина Козубского. По его словам, после пребывания на берегу Черного моря гости намерены рассказать соотечественникам всю правду о жизни на полуострове.
"Делегация из США в составе четырех человек прибыла в Крым. Официальная часть визита начнется 6 сентября. Они приехали с желанием увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о жизни крымчан у себя на родине", – сообщил Козубский.
Американцы запланировали встречу с крымскими парламентариями, а также экскурсии по знаменитым местам РК, в числе которых Ливадийский дворец. В насыщенную программу заокеанских гостей войдет посещение Симферополя, Ялты и Севастополя.
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