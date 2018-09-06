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Крым обложили украинские диверсанты

Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
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Незалежные спецслужбы замыслили недоброе

Диверсионно-разведывательные группы Службы безопасности Украины прибыли на границу с Крымом. Ранее они работали на территории Донбасса, но теперь получили новое назначение. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности непризнанной Луганской народной республики (ЛНР).

Луганские гэбисты настаивают на том, что украинцы переброшены на полуостров "для проведения провокаций и террористических актов". В сообщении на сайте ведомства называются даже имена украинских силовиков.

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К акциям привлечены сотрудники 5-го управления Департамента контрразведки СБУ: майоры Андрей Козаченко и Иван Пашков, а также старший лейтенант Дмитрий Фролов. Руководит диверсионно-разведывательными группами заместитель начальника ДКР СБУ полковник Анатолий Сандурский, известный под позывным "Хутор".

Именно "Хутор" курировал подготовку диверсантов, которые ранее действовали на территории самопровозглашенных донбасских республик. Спецслужбам ЛНР в прошлом году удалось задержать членов украинской диверсионной группы – исполнителей террористического акта, в результате которого погиб начальник управления Народной милиции республики Олег Анащенко.

Украинские диверсионные группы регулярно предпринимают попытки проникновения в Крым для дестабилизации ситуации на полуострове. Большую их часть задерживают российские пограничники, иногда ценой собственной жизни.

В 2016-2017 гг. российские правоохранители несколько раз сообщали о разоблачении и задержании участников украинских незаконных формирований. Тем не менее лазутчикам порой удается воплотить свой замысел в жизнь: однажды они взорвали газопровод на Южном берегу Крыма.

После убийства главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко 31 августа спецслужбы ЛНР заявили об активизации украинских снайперов и диверсантов. В Вооруженных силах республики предположили, что задача украинских военных – спровоцировать ответные действия луганской армии в период перемирия.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что киевские силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе. "Киевские силовики перебросили в районы населенных пунктов Крымское и Мирновский боеприпасы, крупнокалиберные пулеметы и минометы", – рассказал он (цитируется по "Луганскому информационному центру").

В то же самое время представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что войска Украины на линии соприкосновения были приведены в боевую готовность после гибели Захарченко.

Андрей ФИЛАТОВ
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