Заокеанская делегация не скупится на похвалы

Общественники из США в первый же день официального визита пришли в восторг от крымского гостеприимства. Также под впечатлением они находятся от обновленного аэропорта в столице полуострова. Да и с одной из главных российских бед, по мнению американцев, здесь справились на ура.

"Наше пребывание было замечательным. Первое, что бросилось в глаза и оставило неизгладимое впечатление, это симферопольский аэропорт и дороги. И вообще город прекрасен, люди очень дружелюбны. Впечатления очень позитивные, положительные", – призналась член Демократического клуба Санта-Клары Кэтрин Мец, передает РИА "Новости".

Заокеанские визитеры пробудут в Крыму три дня, до 9 сентября. Делегация состоит из четырех представителей "Центра гражданских инициатив".

Общественники данной организации в РК не впервые. До этого они посещали российский Крым в мае прошлого года.

Впрочем, несмотря на сыр-бор, разгоревшийся вокруг принадлежности полуострова, он не лишен внимания иностранцев. Меньше месяца назад сюда пожаловали визитеры из Норвегии, до этого – из Японии.

В начале августа в Крыму гостили политики и бизнесмены из Словакии, чуть раньше – чешские депутаты, которые присутствовали на торжестве в честь дня ВМФ.

Сирийская делегация в апреле участвовала в IV Ялтинском международном экономическом форуме. В марте полуостров принимал немцев. А месяцем раньше здесь собрались партийцы "Альтернативы для Германии", у которых не осталось сомнений в том, что Крым российский.