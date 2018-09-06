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На Крым надвигаются кислотные ливни

Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Fomine
Специалисты рассказали, как пережить опасные дожди

Обрушившиеся сегодня на РК осадки "освежат" атмосферу. Дожди смоют вещество с дорог и зданий.

Однако радоваться рано. Угрозу представляют испарения сернистого ангидрида с накопителя нашумевшего химзавода, расположенного на севере Крыма. По мнению специалистов, на полуострове не исключены кислотные ливни.

"Пока ветер дует по направлению к Крыму, можно говорить, что часть оксидов попадет и на территорию Крыма, а, может быть, даже дойдет до Симферополя", – полагает доцент кафедры геоэкологии географического факультета Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Алексашкин. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Крым 24".

Эксперт посоветовал избегать контакта с опасным дождем, поскольку воздействие кислоты скажется на слизистых оболочках глаз и легких, и дал несколько рекомендаций, как исключить риск повреждений.

"Чтобы уменьшать влияние оксидов, необходимо умываться как можно чаще, и умываться с детским мылом. Мыло дает щелочную реакцию и будет смывать слабую кислоту", – пояснил Алексашкин, добавив, что почва и растения не пострадают из-за небольшой концентрации кислоты.

В то же время в спасательном ведомстве РК сообщили, что воздействию "химии" будет подвержен не весь полуостров.  

"Ситуация, сложившаяся в результате распространения химического вещества на севере Крыма, носит локальный характер и касается только города Армянск и близлежащих сел Красноперекопского района – Филатовки, Пятихатки, Перекопа, Волошино и Суворово", – сказано на сайте ГУ МЧС по РК.

Напомним, взволновавший общественность желтый налет атаковал крыши домов и деревья в ночь с 23 на 24 августа. От некоторых жителей Армянска поступают жалобы на першение в горле и сыпь на коже.

Накануне стало известно, что полная остановка производства на "Крымском титане" произойдет 9 сентября.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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