Перебои с электричеством возникнут в Армянске и рядом с ним

Службы "отравленного" региона на севере полуострова принимают все возможные меры, дабы устранить технологические нарушения. Так, энергетики приступили к обмыву и чистке изоляции воздушных линий района и подстанции "Армянск".

Для этого в городской черте и в некоторых районах на время отключат электричество, предупредили жителей в "Крымэнерго". Света не будет в самом Армянске и в селе Волошино.

Правда, обесточивание коснется не всех горожан, а лишь проживающих на отдельных улицах, а вот селянам придется потерпеть всем населенным пунктом разом.

"Обращаем внимание потребителей: в связи с химическим загрязнением изоляции электроустановок ГУП РК "Крымэнерго" возможны внеплановые отключения в электрических сетях, питающих население города Армянска и прилегающих населенных пунктов", – информирует энергетическая компания.

Обесточивание будет производиться поочередно и не затронет Красноперекопский район. Там обмывать изоляцию питающих линий классом напряжения 35 и 220 кВ будут без отключения от сети.

"Выполняются все необходимые технические мероприятия, направленные на профилактику нарушений, в том числе совместно с МЧС – обмыв изоляции струей воды и чистка вручную при невозможности его применения", – объяснили временное неудобство в "Крымэнерго", уточнив, что состояние электросетей проверяется круглосуточно.