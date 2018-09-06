Энергетики сообщили о временном отключении света в Крыму
Службы "отравленного" региона на севере полуострова принимают все возможные меры, дабы устранить технологические нарушения. Так, энергетики приступили к обмыву и чистке изоляции воздушных линий района и подстанции "Армянск".
Для этого в городской черте и в некоторых районах на время отключат электричество, предупредили жителей в "Крымэнерго". Света не будет в самом Армянске и в селе Волошино.
Правда, обесточивание коснется не всех горожан, а лишь проживающих на отдельных улицах, а вот селянам придется потерпеть всем населенным пунктом разом.
"Обращаем внимание потребителей: в связи с химическим загрязнением изоляции электроустановок ГУП РК "Крымэнерго" возможны внеплановые отключения в электрических сетях, питающих население города Армянска и прилегающих населенных пунктов", – информирует энергетическая компания.
Обесточивание будет производиться поочередно и не затронет Красноперекопский район. Там обмывать изоляцию питающих линий классом напряжения 35 и 220 кВ будут без отключения от сети.
"Выполняются все необходимые технические мероприятия, направленные на профилактику нарушений, в том числе совместно с МЧС – обмыв изоляции струей воды и чистка вручную при невозможности его применения", – объяснили временное неудобство в "Крымэнерго", уточнив, что состояние электросетей проверяется круглосуточно.
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