Украина заблокировала выходы из Крыма

Закрыты 2 пропускных пункта на севере полуострова

Киев запретил автомобилям из Крыма въезжать на территорию Незалежной.

"Без объяснения причин в 17:50 четверга украинская сторона в одностороннем порядке прекратила доступ транспортных средств на свою территорию из Крыма в двух пунктах пропуска на севере Крыма – "Армянск" и "Перекоп", – рассказали ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону.

По данным источника, транспортный поток направляется в пункт пропуска "Джанкой", очередей на границе нет.

Государственная пограничная служба Украины 6 сентября заявила, что КПП закрываются из-за сложной экологической ситуации в Херсонской области. В городе Армянск в ночь на 24 августа на крышах домов и на деревьях появился желтый налет, в воздухе ощущался запах кислоты. Во вторник, 4 сентября, в воздухе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида.

Химический завод "Крымский Титан", где и произошел выброс, 9 сентября остановят на 2 недели. Глава Крыма Сергей Аксенов уже заявил, что угрозы здоровью жителей нет. Из Армянска и расположенных рядом населенных пунктов в санатории было вывезено более 4 тыс. детей, напоминает РИА "Новости".