Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Крым наш: американцы сделали заявление о полуострове

Фото: GLOBAL LOOK press/Server Amzayev
Статус полуострова не подлежит пересмотру, заявили общественники из США

Крымский полуостров в 2014 г. стал частью РФ на совершенно законных основаниях. К такому выводу пришла представитель американской делегации общественников Сильвия Демарест, совершившая поездку в республику.

"Я юрист по образованию. Я понимаю, что произошедшее в Крыму в 2014 г. было законным волеизъявлением народа и выражением законного права на самоопределение, что все было проведено в рамках закона", – приводит слова американской гостьи РИА "Новости".

По теме

Демарест пообещала по возвращении на родину рассказать соотечественникам всю правду о происходящем на полуострове. "Я расскажу об этом всем в Америке. Это было волеизъявлением народа Крыма, и я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским", – отметила она.

Четыре представителя организации "Центр гражданских инициатив" (США) находятся в Крыму с трехдневным визитом. В четверг, 6 сентября, они заложили аллею дружбы в симферопольском детском доме и встретились с главой регионального парламента Владимиром Константиновым и депутатами. Гостям понравилась крымская столица (особенно аэропорт и состояние дорог) и ее дружелюбные жители.

На встрече со спикером Госсовета Сильвия Демарест заявила о поддержке крымчан. "Я долго занимаюсь изучением ситуации в Крыму. Могу сказать, что я согласна с тем, что здесь происходило, и разделяю точку зрению крымчан", – сказала она.

Со своей стороны Константинов поблагодарил американцев за визит и заявил, что такие поездки очень важны, поскольку помогают бороться с искаженным представлением о ситуации в республике, которое принято на Западе. "Мы очень благодарны тем людям, которые несут правду о нас. Нас не надо хвалить или ругать, говорите то, что увидели, то, как мы живем, что чувствуем и какие у нас настроения. Для крымчан это, в первую очередь, важно морально, потому что мы не понимаем, за что нам объявлены санкции", – заявил политик (цитируется по РИА "Новости").

С 2014 г. в Крым регулярно приезжают иностранные делегации, в состав которых входят политики, бизнесмены, общественные деятели. Республику несколько раз навещали депутаты региональных парламентов Италии и Германии, а в ходе визита японской делегации в 2015 г. Крым посетил бывший премьер-министр страны Юкио Хатояма. Иностранные гости в один голос заявляют о законности волеизъявления крымчан в ходе референдума в 2014 г. и призывают к скорейшей отмене санкций против полуострова.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Меркель встала на сторону России в Сирии

Политик поддержала действия Москвы в САР, несмотря на противоположную позицию США

Россия больше не нужна: украинцы нашли газовый запас в стране

Киев обманывает население, чтобы отвлечь от проблем с "голубым топливом"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей