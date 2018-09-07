Крым наш: американцы сделали заявление о полуострове

Статус полуострова не подлежит пересмотру, заявили общественники из США

Крымский полуостров в 2014 г. стал частью РФ на совершенно законных основаниях. К такому выводу пришла представитель американской делегации общественников Сильвия Демарест, совершившая поездку в республику.



"Я юрист по образованию. Я понимаю, что произошедшее в Крыму в 2014 г. было законным волеизъявлением народа и выражением законного права на самоопределение, что все было проведено в рамках закона", – приводит слова американской гостьи РИА "Новости".

Демарест пообещала по возвращении на родину рассказать соотечественникам всю правду о происходящем на полуострове. "Я расскажу об этом всем в Америке. Это было волеизъявлением народа Крыма, и я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским", – отметила она.

Четыре представителя организации "Центр гражданских инициатив" (США) находятся в Крыму с трехдневным визитом. В четверг, 6 сентября, они заложили аллею дружбы в симферопольском детском доме и встретились с главой регионального парламента Владимиром Константиновым и депутатами. Гостям понравилась крымская столица (особенно аэропорт и состояние дорог) и ее дружелюбные жители.

На встрече со спикером Госсовета Сильвия Демарест заявила о поддержке крымчан. "Я долго занимаюсь изучением ситуации в Крыму. Могу сказать, что я согласна с тем, что здесь происходило, и разделяю точку зрению крымчан", – сказала она.

Со своей стороны Константинов поблагодарил американцев за визит и заявил, что такие поездки очень важны, поскольку помогают бороться с искаженным представлением о ситуации в республике, которое принято на Западе. "Мы очень благодарны тем людям, которые несут правду о нас. Нас не надо хвалить или ругать, говорите то, что увидели, то, как мы живем, что чувствуем и какие у нас настроения. Для крымчан это, в первую очередь, важно морально, потому что мы не понимаем, за что нам объявлены санкции", – заявил политик (цитируется по РИА "Новости").

С 2014 г. в Крым регулярно приезжают иностранные делегации, в состав которых входят политики, бизнесмены, общественные деятели. Республику несколько раз навещали депутаты региональных парламентов Италии и Германии, а в ходе визита японской делегации в 2015 г. Крым посетил бывший премьер-министр страны Юкио Хатояма. Иностранные гости в один голос заявляют о законности волеизъявления крымчан в ходе референдума в 2014 г. и призывают к скорейшей отмене санкций против полуострова.