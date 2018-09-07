Кубань торопится проложить дорогу к полуострову

Подъездные пути к Крымскому мосту со стороны материковой России и открытие железнодорожной части транспортного перехода обеспечат увеличение числа туристов на полуостров.

Как сегодня заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, подъездные дороги к уже функционирующему автомобильному мосту будут построены в короткие сроки.

"Проблема эта [недостаточная пропускная способность подъездов к мосту] – краткосрочная. Уверен, что уже совсем скоро подъездные дороги к Крымскому мосту будут построены", – сказал губернатор ТАСС в кулуарах выставки "Гидроавиасалон-2018".

В Краснодарском крае планируется развитие ведущих к мосту автомобильных трасс и железнодорожной инфраструктуры. Он отметил, что попасть на полуостров по территории России можно только через Кубань, поэтому транзитный поток пойдет лишь на пользу региону.

"Если Крым будет максимально развиваться, то через Краснодарский край поедет больше грузов, пассажиров на железнодорожном и автотранспорте – мы тут тоже можем получить свои дивиденды", – подчеркнул Кондратьев.

В прошлом году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018-ом турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. После открытия для туристов Турции число отдыхающих в Крыму снизилось на 3,2% – до 5,39 млн человек. Эксперты предсказывали, что рост турпотока на полуостров возрастет с открытием в мае Крымского моста, причем до 1 млн человек.

И действительно, уже 3 сентября глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщил, что регион уже принял в текущем году более 5 млн туристов, а к концу 2018-го эта цифра может приблизиться к рекордному числу гостей за последние 25 лет – 6 млн человек.

Всего за август по Крымскому мосту в обе стороны проехали 845 282 автомашин. С момента открытия движения транспортным переходом через Керченский пролив воспользовались почти 2,288 млн автомобилистов, пишет Крыминформ.

Напомним, что сейчас активно строится и трасса "Таврида" от Крымского моста вглубь полуострова. Укладку шоссе разделили на семь участков (этапов), шесть из которых проходят по Республике, еще один – по территории Севастополя. Самым протяженным является тот, который проходит по Керченскому полуострову (первый этап) – от подходов моста до поселка Приморский. Его длина составляет 70,8 км.