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В Керченском проливе тонет судно

Спасатели отправились к месту происшествия

В Керченском проливе буксир с экипажем из 7 человек терпит бедствие. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Отмечается, что члены экипажа покинули судно на спасательном плоту, который дрейфует в сторону мыса Такиль.

К месту происшествия отправились спасатели.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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