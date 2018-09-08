В Керченском проливе тонет судно

Спасатели отправились к месту происшествия

В Керченском проливе буксир с экипажем из 7 человек терпит бедствие. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Отмечается, что члены экипажа покинули судно на спасательном плоту, который дрейфует в сторону мыса Такиль.

К месту происшествия отправились спасатели.