Здоровье
- Уникальная диета защитит от инсульта
- Признаки рака найдут по ногтям
- Медиков ужаснул черный волосатый язык у пациентки
788 новости
В Керченском проливе буксир с экипажем из 7 человек терпит бедствие. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.
Отмечается, что члены экипажа покинули судно на спасательном плоту, который дрейфует в сторону мыса Такиль.
К месту происшествия отправились спасатели.
Британцы все отследили
Киев обманывает население, чтобы отвлечь от проблем с "голубым топливом"