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В опору Крымского моста врезалось судно

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Повреждения пытаются срочно устранить

В одну из опор Крымского моста врезался плавучий кран. Об этом рассказали в инфоцентре.

Отмечается, что авария произошла субботним утром. Сильный порыв ветра сорвал с якоря судно. Экипаж попытался взять плавучий кран под контроль и остановить его, однако это не удалось, передает РБК.

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В результате повреждены несколько метров барьерного ограждения моста. К счастью, опора выдержала удар.

Специалисты проводят диагностику конструкций и устраняют последствия аварии.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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