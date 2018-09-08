В опору Крымского моста врезалось судно

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В одну из опор Крымского моста врезался плавучий кран. Об этом рассказали в инфоцентре.
Отмечается, что авария произошла субботним утром. Сильный порыв ветра сорвал с якоря судно. Экипаж попытался взять плавучий кран под контроль и остановить его, однако это не удалось, передает РБК.
В результате повреждены несколько метров барьерного ограждения моста. К счастью, опора выдержала удар.
Специалисты проводят диагностику конструкций и устраняют последствия аварии.
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