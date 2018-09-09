Сильные ливни и грозы не уйдут из Крыма и в воскресенье

В акватории Керченского пролива продолжает бушевать шторм. Накануне из-за стихии в одну из опор Крымского моста врезался плавучий кран. Сильный ветер сорвал его с якоря. В результате столкновения были повреждены небольшая часть ограждения автодорожной части переправы и мачта освещения.

К счастью, обошлось без серьезного ущерба. Движение, ограниченное на некоторое время из-за ЧП, восстановили, мост работает в штатном режиме, передает РИА Новости. Между тем восстановить полностью пострадавшие участки транспортного перехода специалисты смогут позже, при благоприятной погоде.

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Аварию с плавучим краном сняли на видео очевидцы. Несколько роликов появились в Сети.

Тем временем синоптики предупреждают, что непогода ждет жителей полуострова и в воскресенье, 9 сентября. В крымском гидрометцентре рассказали о сильных ливнях и грозах. Местами возможен шквалистый ветер – порывы будут до 22 метров в секунду.