Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Дороги к Крымскому мосту перекрыли

Фото: most.life
продолжениеНазваны самые опасные районы Крыма
Автомобилистам придется искать пути объезда

Завершившийся пик туристического сезона привел к изменению схемы движения к мосту со стороны Керчи. Строители начали укладку верхнего слоя покрытия на автоподходах. Об этом сообщил Госкомитет дорожного хозяйства Крыма.

В ведомстве отметили, что для машин, едущих из Керчи, закрывается съезд с автоподхода в направлении Тамани. Чтобы попасть на мост, водителям посоветовали ехать через транспортную развязку, которая находится на границе подхода с первым участком трассы "Таврида".

По теме

Помимо этого, автомобилистам, направляющимся из Керчи в Симферополь, придется объезжать участок дороги через Багерово или Приозерное. На следующем этапе работ двигающиеся вглубь полуострова машины также будут направляться через Багерово и выезжать на дорогу "Керчь – Феодосия – Симферополь" в районе Ивановки.

Предполагается, что работы завершатся к 1 октября.

Фоторепортаж
Прогнувшийся Крымский мост бьет рекорды
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Маккейн с того света оставил послание Путину

Участие украинца в похоронах сенатора назвали обращением к российскому лидеру

Не вернете: США посоветовали украинцам забыть о Крыме

Американцы считают, что Москва больше никогда не отдаст полуостров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей