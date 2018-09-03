Дороги к Крымскому мосту перекрыли

Автомобилистам придется искать пути объезда

Завершившийся пик туристического сезона привел к изменению схемы движения к мосту со стороны Керчи. Строители начали укладку верхнего слоя покрытия на автоподходах. Об этом сообщил Госкомитет дорожного хозяйства Крыма.

В ведомстве отметили, что для машин, едущих из Керчи, закрывается съезд с автоподхода в направлении Тамани. Чтобы попасть на мост, водителям посоветовали ехать через транспортную развязку, которая находится на границе подхода с первым участком трассы "Таврида".

Помимо этого, автомобилистам, направляющимся из Керчи в Симферополь, придется объезжать участок дороги через Багерово или Приозерное. На следующем этапе работ двигающиеся вглубь полуострова машины также будут направляться через Багерово и выезжать на дорогу "Керчь – Феодосия – Симферополь" в районе Ивановки.

Предполагается, что работы завершатся к 1 октября.