Названы самые опасные районы Крыма

Спасатели призвали туристов быть осторожнее

Начальник горноспасательной части крымского МЧС Владимир Паршенко рассказал, что самое большое число несчастных случаев в регионе регистрируется на Южном берегу, а также на восточном побережье и в районе Судака.

Он добавил, что с начала года спасатели оказали помощь 193 людям. "По сравнению с тем годом – 176 человек – количество несчастных случаев, произошедших в горно-лесной зоне, у нас увеличилось приблизительно на 20%. Это связано, наверное, с тем, что и количество отдыхающих в Крыму увеличилось, – цитирует заявление Паршенко в эфире радио "Спутник в Крыму" сайт ForPost.

По мнению начальника горных спасателей, число происшествий выросло из-за того, что благодаря Крымскому мосту на полуостров приезжают все больше туристов.



В региональном МЧС считают, что осенью в горы Крыма пойдут в походы новые туристические группы, поэтому станет больше и несчастных случаев. Для того, чтобы упростить работу спасателей и сделать свой поход более безопасным, туристам советуют перед выходом на лоно природы сообщить об этом в управление МЧС.

"Зарегистрироваться можно круглосуточно в любом подразделении. Регистрация занимается около 2-3 минут, но при этом вы получаете гарантию, что помощь придет в разы быстрее, и она абсолютно бесплатная", – подчеркнул Паршенко.

Рекомендации для любителей походов опубликованы и на официальном сайте управления МЧС по Крыму.