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Украинская власть отдыхает в Крыму

Фото: pixabay.com
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С киевских площадок чиновники и политики кричат об оккупации, а потом тайно летят через Москву в свои дома на полуострове

Власти Незалежной часто бывают в Крыму. Об этом сообщил глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, украинские чиновники и политики не упускают случая отдохнуть на черноморском побережье Крыма. Причем чувствуют себя там очень комфортно. Вот только держат это в секрете, чтобы не стать жертвой националистов или не испортить карьеру на родине.

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"Они втихаря ездили, ездят и будут ездить. Приезжают они, конечно, не через пункты пропуска на севере Крыма, а прилетают через Москву. У многих чиновников и депутатов есть в Крыму своя недвижимость, многие из них сюда приезжают, и не только летом", – поделился Черняк информацией с РИА "Новости".

Впрочем, представителям украинской власти, похоже, надоело ездить в Крым вкруговую и перед всеми таиться. В частности, депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий открыто признал, что бывает в Крыму. В эфире телеканала NewsOne он рассказал, что отдыхал там и между делом беседовал с местными жителями. Теперь он точно уверен, что крымчане сами сделали свой выбор о присоединении к России и не жалеют о нем.

"Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: "Какой возврат, вы что? Вот туда?" И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот. Большинство людей", – сообщил Балицкий.

Правда, такая откровенность парламентарию может выйти боком. В четверг, 6 сентября, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко инициировала проверку Балицкого – дескать, не агент ли он Кремля

"Я хочу обратиться в Службу безопасности Украины, – заявила она во время заседания в Раде. – Надо узнать контакты этого человека, который якобы представляет украинский парламент, – с кем он там общался".

Такая реакция в Киеве понятна, считает депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. "Для Украины такие заявления представляют серьезную опасность. Ведь не только господин Балицкий прозрел, побывав у нас в Крыму. Все украинцы, которые лично посещают нашу республику... видят, как Крым изменился в лучшую сторону, какие настроения у людей, что никто не допускает возвращения Крыма в состав Украины. Такие мнения являются очень сильным противовесом официальной позиции Киева", – указал депутат в интервью RT.

Ранее сообщалось, что наплыв туристов с Украины в этом году бьет все рекорды последних лет. Многие граждане Незалежной спешат своими глазами увидеть Крымский мост, который так критикуют киевские власти.

Николай ВИКТОРОВ
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