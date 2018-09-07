В ДНР поменялся глава

До этого пост Трапезников занял незаконно

Народный совет ДНР назначил Дениса Пушилина врио главы республики. При этом ранее прокуратура признала незаконным назначение на этот пост Дмитрия Трапезникова.

"Указанное решение противоречит части 1 статьи 62 Конституции Донецкой народной республики, которая предусматривает, что в случае досрочного прекращения полномочий главы Донецкой народной республики их временно исполняет первый заместитель председателя Совета министров ДНР", – говорится в документе на сайте Донецкого агентства новостей.

Отмечается, что выборы пройдут 11 ноября.