Захарченко родился, жил, боролся и ушел на родной земле

Сегодня в результате теракта в центре Донецка от смертельного ранения погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Ему было 42 года.

Лидер народной республики коренной дончанин. Как и многие жители города, в начале он избрал шахтерскую стезю – окончив с отличием Донецкий техникум промышленной автоматики, работать начал на шахте горным электромехаником. Позже учился в Донецком юридическом институте МВД Украины, однако не окончил его.

В дальнейшем занялся бизнесом, связанным с угольной отраслью. Компания, в которой он занимал должность директора, как и многие предприятия Донецка, входила в структуры одного из богатейших людей Украины – бизнесмена Рината Ахметова.

С декабря 2013 г. Захарченко руководил филиалом харьковской общественной организации "Оплот", которая занималась помощью семьям погибших сотрудников милиции. Именно члены этого движения стали ярыми противниками Майдана. Захарченко в апреле 2014-го возглавил группу вооруженных граждан, занявших здание донецкой горадминистрации.

Когда 11 мая того года состоялся референдум о независимости ДНР, он стал военным комендантом Донецка, а позже замминистра внутренних дел народной республики.

Захарченко лично принимал участие в боях. В конце мая 2014 г. во время штурма Донецкого международного аэропорта имени Прокофьева получил ранение ногу.

В ходе выборов 2 ноября главы ДНР несостоявшийся шахтер получил 75% голосов в свою пользу.

У него остались жена и четверо детей.

Нужно добавить, что Захарченко был внесен почти во все санкционные списки как Евросоюза, так и США, а на Украине против него заведено уголовное дело по статье о создании террористической организации.

Как в пятницу прокомментировала произошедшее в Донецке депутат Госдумы Наталья Поклонская, он "погиб как герой и верный сын своего народа", а "трусливым убийцам – гореть в аду".

По трагической случайности, а может, и нет, глава Республики был убит спустя сутки после печального для большинства жителей шахтерского края известия из Москвы о кончине их известнейшего земляка, народного артиста СССР и дорогого друга для дончан – Иосифа Кобзона. Они были знакомы, не раз встречались. Ровно год назад Захарченко приезжал в российскую столицу на юбилейный концерт Иосифа Давыдовича, который представил публике главу ДНР и делегацию "из пылающего Донбасса".

А еще ранее, в октябре 2014-го, они вместе спели популярную советскую песню "Я люблю тебя, жизнь!" в Донецке.

Вчера Захарченко объявил в республике трехдневный траур по великому мастеру. И вот такая очередная трагедия...

