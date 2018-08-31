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Журналист Аркадий Бабченко, который инсценировал свою смерть, обрадовался гибели главы ДНР Александра Захарченко. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Взорвали товарища Захарченко. С концами. Богородица. Ты прямо хочешь, чтобы я совсем все баяны порвал, да?" – написал Бабченко.
Журналист также добавил, что главу ДНР убили после его поминаний Кобзона.
Напомним, что Александр Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка.
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