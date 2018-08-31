Захарченко подвела охрана

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В кафе, где произошел взрыв, в результате которого погиб лидер ДНР Александр Захарченко, мог зайти любой посетитель. Оно находится на улице Пушкина, в самом центре Донецка, и расположено в нескольких сотнях метров от резиденции убитого.
В нем нередко обедали и собирались члены правительства ДНР, а само кафе якобы принадлежало начальнику охраны Захарченко. Хотя сам лидер ДНР, по данным СМИ, появлялся в нем редко. Все это наводит на мысль, что информацию об убитом банально "слили". По данным источника Life.ru, в убийстве подозревают одного из охранников Захарченко, который исчез с места взрыва.
На данный момент территория вокруг кафе оцеплена, в центре Донецка замечены бронетранспортеры. На контрольно-пропускных пунктах усилен контроль. В СБУ уже обвинили в смерти Захарченко "боевиков или российские спецслужбы", а в МИД РФ увидели киевский след.
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