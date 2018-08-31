Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Захарченко подвела охрана

Фото: vk.com/donetskcity2
продолжение В убийстве Захарченко нашли украинский след
Убийца беспрепятственно подложил бомбу

В кафе, где произошел взрыв, в результате которого погиб лидер ДНР Александр Захарченко, мог зайти любой посетитель. Оно находится на улице Пушкина, в самом центре Донецка, и расположено в нескольких сотнях метров от резиденции убитого.

В нем нередко обедали и собирались члены правительства ДНР, а само кафе якобы принадлежало начальнику охраны Захарченко. Хотя сам лидер ДНР, по данным СМИ, появлялся в нем редко. Все это наводит на мысль, что информацию об убитом банально "слили". По данным источника Life.ru, в убийстве подозревают одного из охранников Захарченко, который исчез с места взрыва.

По теме

На данный момент территория вокруг кафе оцеплена, в центре Донецка замечены бронетранспортеры. На контрольно-пропускных пунктах усилен контроль. В СБУ уже обвинили в смерти Захарченко "боевиков или российские спецслужбы", а в МИД РФ увидели киевский след.

Фоторепортаж
Поклонская назвала убийц главы ДНР трусами
Фото: ТАСС Фото: Михаил Соколов/ТАСС Фото: Александр Кравченко/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: ТАСС Фото: Дмитрий Вяткин/ТАСС
Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Российский флот уничтожат за пять минут

Украинские депутаты бредят военным могуществом Незалежной

Мест нет: Россия перестает возить американцев на МКС

Последний совместный полет состоится в апреле 2019 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей