При этом в Незалежной назвали случившееся инсценировкой

У России есть все основания полагать, что за убийством главы ДНР Александра Захарченко стоит Киев. Такое заявление сделала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Есть все основания полагать, что за его [Александра Захарченко] убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", – приводит ее слова Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва".

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Кроме того, она отметила, что аналогичные методы устранения неугодных уже использовались украинскими властями, передает "Национальная служба новостей".

При этом на Украине в случившееся с Захарченко поверили не все. К примеру, депутат Рады Антон Геращенко заявил, что "это, может, инсценировка убийства, преследующая определенные цели". В Службе безопасности Украины также отнеслись к вести сдержанно и лишь отметили, что "разберутся" в случившемся.

Правда, несколько позже глава аппарата главы СБУ Игорь Гуськов не исключил, что в произошедшем может быть виновата Москва.