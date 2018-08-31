Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия увидела в убийстве Захарченко украинский след

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
продолжениеДонецк закрыли
При этом в Незалежной назвали случившееся инсценировкой

У России есть все основания полагать, что за убийством главы ДНР Александра Захарченко стоит Киев. Такое заявление сделала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Есть все основания полагать, что за его [Александра Захарченко] убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", – приводит ее слова Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва". 

По теме

Кроме того, она отметила, что аналогичные методы устранения неугодных уже использовались украинскими властями, передает "Национальная служба новостей". 

При этом на Украине в случившееся с Захарченко поверили не все. К примеру, депутат Рады Антон Геращенко заявил, что "это, может, инсценировка убийства, преследующая определенные цели". В Службе безопасности Украины также отнеслись к вести сдержанно и лишь отметили, что "разберутся" в случившемся. 

Правда, несколько позже глава аппарата главы СБУ Игорь Гуськов не исключил, что в произошедшем может быть виновата Москва. 

Фоторепортаж
Поклонская назвала убийц главы ДНР трусами
Фото: ТАСС Фото: Михаил Соколов/ТАСС Фото: Александр Кравченко/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: ТАСС Фото: Дмитрий Вяткин/ТАСС
Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...

Российский флот уничтожат за пять минут

Украинские депутаты бредят военным могуществом Незалежной

Мест нет: Россия перестает возить американцев на МКС

Последний совместный полет состоится в апреле 2019 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей