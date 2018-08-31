Появились подробности нападения на Захарченко

Глава ДНР был смертельно ранен в ресторане. Его кончину подтвердили официально

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко умер. Он погиб в результате взрыва. Факт подтвердили в администрации.

"К сожалению, Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате террористического акта. Подробности уточняются", – приводит ДАН слова источника в администрации.

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По первым данным СМИ, все случилось, когда Захарченко находился неподалеку от кафе "Сепар" на ул. Пушкина в Донецке. Неизвестные подбросили бомбу, передает телеграмм-канал Mash. После его срочно доставили в больницу, где он умер. Вместе с ним пострадал министр сборов и доходов Тимофеев.

При этом в Донецке информацию пока не подтвердили. Только сообщили, что погиб один человек, трое ранены.

Причастных к возможному убийству главы ДНР задержали. Среди них украинские диверсанты и связанные с ними лица, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источники в силовых структурах Донецка.

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