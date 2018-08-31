Подлое убийство: Путин высказался о смерти Захарченко

Президент выразил соболезнования близким погибшего

Президент России Владимир Путин уверен, что смерть главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко дело рук тех, кто хочет дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Заявление российского лидера опубликовано на официальном сайте Кремля.

Он назвал погибшего "настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком" и подчеркнул, что Захарченко встал на защиту Донбасса в "трудное для своего родного края время".

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"Те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени", – подчеркнул глава государства, добавив, что "этого у них не получится".

Он выразил соболезнования родным и близким Захарченко, а также всем жителям Донбасса.