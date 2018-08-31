Американцев обвинили в покушении на главу ДНР

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Замкомандующий оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин считает, что к убийству главы республики Александру Захарченко причастны американцы.
Он уточнил, что покушение произошло при регуляторе США. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".
"Они непосредственно участвовали в этом процессе", - добавил Басурин.
Напомним, что Захарченко получил смертельное ранение в голову в результате взрыва в кафе, расположенного в центре Донецка. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти главу ДНР.
При этом представитель российского МИД Мария Захарченко считает, что за покушением стоит Киев.
"Есть все основания полагать, что за его [Александра Захарченко] убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", – отметила она.
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