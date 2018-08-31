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Американцев обвинили в покушении на главу ДНР

Эдуард Басурин. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
продолжениеУкраинские войска подняли ружья
Вашингтон пока никак не отреагировал на сообщения о смерти Захарченко

Замкомандующий оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин считает, что к убийству главы республики Александру Захарченко причастны американцы.

Он уточнил, что покушение произошло при регуляторе США. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

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"Они непосредственно участвовали в этом процессе", - добавил Басурин.

Напомним, что Захарченко получил смертельное ранение в голову в результате взрыва в кафе, расположенного в центре Донецка. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти главу ДНР.

При этом представитель российского МИД Мария Захарченко считает, что за покушением стоит Киев.

"Есть все основания полагать, что за его [Александра Захарченко] убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", – отметила она.

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