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В одном из ресторанов Донецка прогремел взрыв. СМИ сообщают, что в результате смертельные ранения получил глава ДНР Захарченко, передает Telegram-канал LIFE SHOT.
После
взрыва его доставили в больницу, однако врачи ничем не смогли ему помочь.
Отмечается, что ресторан находится на бульваре Пушкина. В данный момент информация о пострадавших уточняется.
В силовых структурах ДНР рассказали, что при взрыве погиб один человек, еще трое пострадали, однако был ли Захарченко среди них, неизвестно, передает "Интерфакс".
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