Он получил смертельные ранения

В одном из ресторанов Донецка прогремел взрыв. СМИ сообщают, что в результате смертельные ранения получил глава ДНР Захарченко, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

После взрыва его доставили в больницу, однако врачи ничем не смогли ему помочь.



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Отмечается, что ресторан находится на бульваре Пушкина. В данный момент информация о пострадавших уточняется.

В силовых структурах ДНР рассказали, что при взрыве погиб один человек, еще трое пострадали, однако был ли Захарченко среди них, неизвестно, передает "Интерфакс".