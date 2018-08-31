Украинские войска подняли ружья

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Киевские войска приведены в полную беготовность на линии фронта после новости о смерти главы ДНР Александра Захарченко. Об этом рассказал замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.
По его словам, военные ДНР готовятся отразить удар в любую минуту, передает телеграмм – канал RT.
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