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Украинские войска подняли ружья

продолжениеОпределен новый глава ДНР
После смерти главы ДНР, ситуация на линии соприкосновения обострилась

Киевские войска приведены в полную беготовность на линии фронта после новости о смерти главы ДНР Александра Захарченко. Об этом рассказал замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин. 

По его словам, военные ДНР готовятся отразить удар в любую минуту, передает телеграмм – канал RT. 

Марина МОНРО
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