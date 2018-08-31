Определен новый глава ДНР

Здоровье
- Названа главная опасность диеты
- Отпуск спасет от ранней смерти
- Шашлыки оказались опасны для здоровья
774 новости
Место главы самопровозглашенной Донецкой народной республики после гибели Александра Захарченко займет первый вице-премьер Дмитрий Трапезников. Об этом сообщило информационное агентство "Новороссия".
Как указывает агентство, полномочия главы ДНР в случае его гибели переходят первому заместителю председателя правительства.
Украинские депутаты бредят военным могуществом Незалежной
Последний совместный полет состоится в апреле 2019 года