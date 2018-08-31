Определен новый глава ДНР

Вместо Захарченко республику возглавит Трапезников

Место главы самопровозглашенной Донецкой народной республики после гибели Александра Захарченко займет первый вице-премьер Дмитрий Трапезников. Об этом сообщило информационное агентство "Новороссия".

Как указывает агентство, полномочия главы ДНР в случае его гибели переходят первому заместителю председателя правительства.