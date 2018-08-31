Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Определен новый глава ДНР

Вместо Захарченко республику возглавит Трапезников

Место главы самопровозглашенной Донецкой народной республики после гибели Александра Захарченко займет первый вице-премьер Дмитрий Трапезников. Об этом сообщило информационное агентство "Новороссия".

Как указывает агентство, полномочия главы ДНР в случае его гибели переходят первому заместителю председателя правительства.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Российский флот уничтожат за пять минут

Украинские депутаты бредят военным могуществом Незалежной

Мест нет: Россия перестает возить американцев на МКС

Последний совместный полет состоится в апреле 2019 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей