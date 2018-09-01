Вместе с Захарченко погиб телохранитель

Здоровье
- Названа главная опасность диеты
- Отпуск спасет от ранней смерти
- Шашлыки оказались опасны для здоровья
774 новости
В результате взрыва в кафе в Донецке погибли два человека, включая главу ДНР Александра Захарченко. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.
Отмечается, что второй погибший был телохранителем Захарченко. При этом при покушении пострадали 11 человек, передает РИА "Новости".
"Пострадавших пять человек от госпитализации отказались. Госпитализированы в лечебное учреждение шесть человек", – подчеркнули в ведомстве.
Украинские националисты составили реестр, чего бы отобрать у России
Олимпийский чемпион присоединился к Гамовой в критике спорного решения Минспорта