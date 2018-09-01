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Вместе с Захарченко погиб телохранитель

продолжениеУкраинцы признались в убийстве Захарченко
Всего пострадали 11 человек

В результате взрыва в кафе в Донецке погибли два человека, включая главу ДНР Александра Захарченко. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.

Отмечается, что второй погибший был телохранителем Захарченко. При этом при покушении пострадали 11 человек, передает РИА "Новости".

"Пострадавших пять человек от госпитализации отказались. Госпитализированы в лечебное учреждение шесть человек", – подчеркнули в ведомстве.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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