Вместе с Захарченко погиб телохранитель

Всего пострадали 11 человек

В результате взрыва в кафе в Донецке погибли два человека, включая главу ДНР Александра Захарченко. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.

Отмечается, что второй погибший был телохранителем Захарченко. При этом при покушении пострадали 11 человек, передает РИА "Новости".

"Пострадавших пять человек от госпитализации отказались. Госпитализированы в лечебное учреждение шесть человек", – подчеркнули в ведомстве.