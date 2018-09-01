Украинцы признались в убийстве Захарченко

Подозреваемые в покушении являются представителями Силы специальных операций Незалежной

Советник лидера ДНР Александр Казаков рассказал, кто устроил покушение на Александра Захарченко.

По его словам задержанные признались, что они являются представителями Силы специальных операций Украины.

"Да, это действительно так, те, кто задержан, дали признательные показания", – цитирует Казакова РИА "Новости".

Он добавил, что через некоторое время станет известен руководитель группы убийц, а также имя курирующего офицера из этой структуры.

Напомним, что 31 августа в результате взрыва в кафе в Донецке погибли 2 человека – глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. В СБУ открестились от причастности к покушению.