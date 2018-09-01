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Москва отомстит за смерть главы ДНР

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Отношения между Украиной и Россией станут напряженней

Российский военный эксперт, редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко уверен, что после убийства Александра Захарченко Москва станет еще жестче действовать по отношению к Киеву.

"Думаю, что мы будем наблюдать сейчас то, что Россия серьезно переосмыслит и будут сделаны корректировки, будет ужесточение российской политики в отношении Украины абсолютно по всем аспектам", – цитирует его издание "ПолитНавигатор".

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Коротченко не сомневается, что украинские спецслужбы причастны к покушению. По его мнению, террористический акт готовился на протяжении нескольких лет.

"Вопрос еще в том, самостоятельно ли Украина провела это, либо при поддержке заокеанских консультантов – у них тоже достаточный опыт", – добавил эксперт.

Напомним, что 31 августа в результате взрыва в кафе в Донецке погибли 2 человека – глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. В СБУ открестились от причастности к покушению.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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