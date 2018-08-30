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Названа причина смерти Кобзона

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
продолжениеМесто прощания с Иосифом Кобзоном определили
Певец долгое время страдал от опасной болезни

Бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава РФ Михаил Давыдов рассказал о причине смерти народного артиста Иосифа Кобзона.

"У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех", – цитирует его РИА "Новости".

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При этом Давыдов добавил, что артист долгое время проходил химиотерапию, и на время болезнь отступала.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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