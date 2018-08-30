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Церемония прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном пройдет 2 сентября в Зале имени Чайковского. Об этом сообщили в пресс-службе Московской филармонии.
Отмечается, что певца похоронят на Востряковском кладбище в Москве, передает ТАСС.
"Оккупант" стал лидером по вложениям в экономику Незалежной
В Незалежной радуются кончине великого артиста притом, что он ни разу не сказал про Украину ничего плохого