Песков рассказал об угрозах Путина Порошенко

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Президент РФ Владимир Путин в весьма жесткой манере высказал украинскому лидеру Петру Порошенко все, что думает по ситуации в Донбассе.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, диалог состоялся в 2015 году на встрече "нормандской четверки". Тогдашний президент Франции Франсуа Олланд позже в своих мемуарах написал, будто Путин угрожал Порошенко. На самом деле, Порошенко все объяснили "доходчиво", но без угроз.
Вы можете себе представить, Путин говорил жестко, однозначно и весьма доходчиво. Но, конечно, такая (угрожающая – Утро.ру) формулировка не использовалась", – сказал Песков в эфире "России-1", передает РИА "Новости".
Он объяснил, что на момент разговора Путина и Порошенко ситуация в Донбассе достигла определенной "точки кипения". Шли настощие боевые столкновения. Естественно, что Путин обошелся без "комплиментарных фраз" в адрес своего коллеги, добавил Песков.
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