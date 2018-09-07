Россия больше не нужна: украинцы нашли газовый запас в стране

Киев обманывает население, чтобы отвлечь от проблем с "голубым топливом"

Нефтегазовая отрасль Незалежной может обеспечить газом не только свои потребности, но и экспортировать его в страны ЕС, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной Рады Сергей Тарута.

Он уверен, что у страны есть огромные запасы голубого топлива. Требуются лишь инвестиции в его добычу.

"Украина имеет колоссальные запасы газа, третьи в Европе и одним из самых больших в мире <…> Нужно 5-7 млрд инвестиций в нефтегазовую отрасль с применением новых современных технологий, которые полностью обеспечат нам независимость по импорту", – сказал парламентарий.

На возрождение отрасли он отвел всего пять лет, а уже через 7-10 лет, по его мнению, Незалежная сама сможет экспортировать топливо и снижать его рыночную стоимость на 50%.

"Через 7-10 лет мы сможем экспортировать огромные объемы, опуская цену газа на 40-50% <…> Все тарифы будут ниже. Это означает, что продукция <…> которая производится из газа, будет более конкурентоспособная", – считает Тарута.

Киев отказался от покупки газа из России в ноябре 2015 года. А с 2016 года Незалежная обходится без российского топлив, покупая его по реверсу в Европе, напоминает телеканал "360".