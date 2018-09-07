Вакарчук выведет Порошенко в президенты
Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выведен на политическую арену, чтобы помочь добиться победы на выборах нынешнему президенту Незалежной Петру Порошенко. Замысел Киева раскрыл украинский публицист Вячеслав Чечило.
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"Если Вакарчук таки пойдет в президенты, то он заберет голоса, прежде всего, у Гриценко. Таким образом для Петра Алексеевича решится вопрос выхода во второй тур. А за кого "патриотический" электорат Вакарчука проголосует во втором туре, догадаться не сложно. Ну не за Юлию Владимировну же с ее Медведчуком!" – написал Чечило на своей странице в соцсети.
Собственно, пока Вакарчук не заявил о своих политических
планах. Однако на днях он выступил с манифестом "Когда наступит день,
закончится война", который очень уж похож на предвыборную программу кандидата в
президенты. И выступил с позиции "ястреба": призывал не искать мир
любой ценой, а настраиваться на длительную борьбу с врагом, который, дескать,
стремится подмять под себя независимую Украину.
Собственно, похожие идеи декларирует и Порошенко. Соответственно, сначала Вакарчук сможет отнять голоса избирателей не только у соперников действующего президента, но и у него самого. Однако, поскольку исполнитель песен на самом деле не является серьезной политической фигурой, позже его электорат вернется к Порошенко – от безысходности.
Выборы президента Украины состоятся в марте 2019 года.
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