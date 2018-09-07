Вакарчук выведет Порошенко в президенты

На украинских выборах разыграют "многоходовку"

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выведен на политическую арену, чтобы помочь добиться победы на выборах нынешнему президенту Незалежной Петру Порошенко. Замысел Киева раскрыл украинский публицист Вячеслав Чечило.

"Если Вакарчук таки пойдет в президенты, то он заберет голоса, прежде всего, у Гриценко. Таким образом для Петра Алексеевича решится вопрос выхода во второй тур. А за кого "патриотический" электорат Вакарчука проголосует во втором туре, догадаться не сложно. Ну не за Юлию Владимировну же с ее Медведчуком!" – написал Чечило на своей странице в соцсети.

Собственно, пока Вакарчук не заявил о своих политических планах. Однако на днях он выступил с манифестом "Когда наступит день, закончится война", который очень уж похож на предвыборную программу кандидата в президенты. И выступил с позиции "ястреба": призывал не искать мир любой ценой, а настраиваться на длительную борьбу с врагом, который, дескать, стремится подмять под себя независимую Украину.



Собственно, похожие идеи декларирует и Порошенко. Соответственно, сначала Вакарчук сможет отнять голоса избирателей не только у соперников действующего президента, но и у него самого. Однако, поскольку исполнитель песен на самом деле не является серьезной политической фигурой, позже его электорат вернется к Порошенко – от безысходности.

Выборы президента Украины состоятся в марте 2019 года.