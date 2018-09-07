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За поездки в Крым на Украине будут сажать

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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В Незалежной придумали наказание для иностранных туристов

На Украине собираются ужесточить наказание для россиян и граждан других государств, въезжающих в Крым не через территорию Незалежной. Верховная рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект. При этом сами украинские политики охотно ездят отдыхать на полуостров.

С сентября 2015 г. поездка в Крым через территорию России относилась к категории административных нарушения и каралась, согласно украинскому законодательству, только штрафными санкциями. С идеей ужесточить санкции выступили депутаты Ирина Луценко (представитель президента страны Петра Порошенко в Верховной раде) и Артур Герасимов (глава пропрезидентской фракции), сообщает "Свободная пресса".

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Внесенный еще в августе прошлого года законопроект был накануне принят в первом чтении большинством голосов. Документ вводит уголовную ответственность "за незаконное пересечение границы иностранными гражданами в интересах России". Правом расследовать подобные нарушения наделили Службу безопасности Украины.

Эксперты сравнили украинских политиков, которые грозят иностранцам уголовной ответственностью за поездки в Крым, с умалишенными. Ситуация на Украине похожа на сумасшедший дом, где "пациенты играют в доктора", отметил политический обозреватель Дмитрий Лекух.

"То, что они там у себя вытворяют, – это нарушение всех принципов здравого смысла и какой-то самой примитивной, банальной логики… Я посоветовал бы людям быть просто бдительнее, спокойнее, и стараться, в общем, не ездить сейчас на Украину. Делать там абсолютно нечего. Вне зависимости от политических убеждений – либерал, коммунист, патриот… Что там с вами эти гоблины сделают, абсолютно непонятно и логически необъяснимо. Лучше держаться подальше. Вы же к зачумленному бараку не подходите", – отметил публицист.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра германских исследований института Европы РАН Александра Камкина, криминализация поездок в Крым через территорию РФ теоретически может создать проблемы иностранцам.

"В Германии громкие заявления украинского политического истеблишмента стараются не замечать. Такая тенденция наблюдается полгода-год, как минимум. С другой стороны, официальный Берлин не признает вхождение Крыма в состав России и де-юре продолжает считать полуостров территорией Украины. Поэтому, имея в своем распоряжении межправительственные соглашения (об экстрадиции либо о преследовании лиц, совершивших якобы преступление на территории Украины), Киев, в принципе, может потребовать от Берлина так же наказания виновных в нарушении порядка въезда. Потому что это закон. И даже если его принимают психически неуравновешенные люди, он все равно обязателен для выполнения", – отметил специалист.

По словам Камкина, "все будет зависеть от прецедента". "Если там один-два подобных судебных иска или попытки преследования будут осуществлены, то это, естественно, уже нехороший сигнал, свидетельствующий о том, что Берлин все-таки поддерживает именно позицию Киева по данному вопросу. Если же нет, то, в принципе, получается, что, несмотря на то, что де-юре Берлин вроде бы считает Крым украинским, де-факто уже мы имеем молчаливое признание отсутствия украинской юрисдикции на этой территории", – указал ученый.

Накануне депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий открыто признал, что ездит в Крым на отдых. Украинский политик заявил, что, побывав на полуострове, понял, почему местные жители проголосовали за вхождение в состав РФ. На родине парламентария подвергли за такие слова обструкции.

Андрей ФИЛАТОВ
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