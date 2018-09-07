Украинцы испугались рыбачить на Азове

Суда из Незалежной больше не выходят на промысел

Щедрый улов промысловой рыбы с недавнего времени полностью достается российским рыбакам. Их коллеги из сопредельного государства перестали появляться на азовских просторах. По всей видимости, они опасаются контактов с российскими пограничниками.



"В настоящее время российскими рыбаками в Азовском море правил нарушения рыболовства не отмечается. Украинские рыбаки по непонятным причинам промысел в общих рыболовецких угодьях не осуществляют", – говорится в сообщении пресс-службы Погрануправления ФСБ по республике Крым. Его приводит агентство "Крыминформ".

Ежедневно в море выходят от 5 до 17 рыбопромысловых сейнеров под российским флагом. Они добывают бычка. Пограничные корабли держат постоянную радиосвязь с рыбаками и готовы оказать помощь в случае необходимости. Например, если украинские пограничники вздумают провернуть нечто подобное тому, что они сделали в апреле этого года, когда под арестом оказался российский рыболовецкий траулер "Норд".

В ФСБ отметили, что несколько пограничных сторожевых кораблей и катеров береговой охраны Пограничного управления несут круглосуточное дежурство в Азовском море. В их задачи входит контроль над соблюдением международных договоров, правил рыболовства и обеспечением безопасности российских рыболовецких судов.

Украинская сторона регулярно обвиняет россиян в том, что они якобы незаконно задерживают для досмотра суда, следующие через Керченский пролив в порты Украины и в обратном направлении. По сведениям киевских наблюдателей, с апреля пограничники задержали более 100 судов.

Москва же ссылается на договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также на протокол 19-й сессии Российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Эти документы дают право пограничникам обоих государств досматривать во внутреннем водоеме все подозрительные суда.

Украина в последние дни грозит укрепить свою военно-морскую мощь на Азове. В четверг, 6 сентября, Совет национальной безопасности и обороны утвердил комплекс мер по усилению военного присутствия в акватории.

В споре вокруг Азовского моря Киев поддержали США и ЕС. Власти Европейского союза накануне призвали РФ обеспечить беспрепятственный проход судов через водоем. "Рассчитываем, что РФ обеспечит беспрепятственный доступ к украинским портам на Азовском море. ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и продолжает осуждать и не признавать незаконную аннексию Крыма и Севастополя", – заявил неназванный чиновник в европейских структурах, чьи слова приводит РИА "Новости".