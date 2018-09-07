Украина меняет Крым на Москву
России не станет к 2040 году. Об этом заявил астролог Влад Росс. Он сознает, что его слова сейчас звучат абсурдно, но напоминает, что прогнозы о развале СССР до 1991 г. тоже никто всерьез не воспринимал.
Судьбу России предрешили не киевские власти, конечно, и даже не всемогущий Большой брат за океаном. Брать надо выше: все дело в Плутоне, который в 2025 г. войдет в зодиакальный знак Водолея, поясняет чтец звездного неба. И с того времени для россиян наступит полный мрак. В Кремле не станет Путина. Путинское окружение потеряет власть. Россия станет распадаться на отдельные республики, публикует пророчество издание "Обозреватель".
Вот тут-то Киеву и надо не растеряться, предупреждает астролог. Тогда часть территорий нынешней РФ отойдет Украине.
"Крым и Кубань Украине не вернуть", – проявляет немного здравомыслия Росс. "Но зато Киеву достанется вся европейская часть России вместе с Москвой", – тут же утешил он украинцев.
Надо сказать, обещанием сделать Москву украинской астролог полил бальзам на душу многих читателей издания. Они развернули бурную дискуссию о том, почему россияне предпочтут власть украинцев, а не китайцев, – братские же народы, менталитет похожий у славян; припомнили древнюю историю и становление Киевской Руси; а также просто порадовались грядущему торжеству справедливости.
Между тем в ближайшую субботу Луна входит в знак Девы. Что на этом основании получит Киев, астрологи пока не разглашают.
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