Земле грозит глобальная катастрофа

Ученые боятся, что не успеют предсказать бедствие

Международная группа ученых сообщила о страшных последствиях внезапного переворота магнитных полюсов планеты для стран, обладающих цифровыми технологиями.

Исследователи предупредили, что ранее ошибались, считая, что инверсия полюсов происходит в течение нескольких десятков тысяч лет. Они выяснили, что примерно 98 тыс. лет она длилась лишь около 200 лет, что является шокирующе малым промежутком времени.

Вероятность того, что такие существенные изменения в магнитном поле могли бы быть спрогнозированы, если бы они произошли сейчас, ничтожно мала, отметили авторы исследования, опубликованного в журнале PNAS.

Специалисты рассказали, что инверсия приводит к ослаблению магнитного поля Земли и, как следствие, космическое излучение, которое вредно для всего живого и электронной техники, достигает поверхности планеты.

Многие ученые уверяют, что она имеет определенную периодичность, но в своей работе авторы доказали, что инверсия может случиться внезапно и резко. Анализируя расположение кристаллов магнетита в сталагмите, находящемся в одной из пещер в китайской провинции Гуйчжоу, они обнаружили особенности, позволяющие считать ошибочными предыдущие представления о том, что переворот магнитных полюсов длится десятки тысяч лет.