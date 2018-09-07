В ДТП на западе Украины погибли три человека

В автоаварии пострадали девять участников дорожного инцидента

В результате ДТП в городе Коломыя Ивано-Франковской области погибли три человека, в том числе два ребенка.

По сообщению госслужбы Украины по ЧС, происшествие случилось днем в пятницу, 7 сентября.



"На месте происшествия спасателями установлено, что в результате столкновения легкового автомобиля "РЕНО МЕГАН" и грузового автомобиля "Мерседес Спринтер" получили травмы 9 человек и погибло 2 ребенка (в возрасте 5-6 лет). По уточненной информации от медицинских работников, по дороге в лечебное учреждение скончалось еще одна лицо. Пострадавшие доставлены в Коломыйской ЦРБ", – говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что точные данные о погибших и травмированных сейчас устанавливаются.

В настоящее время спасатели устраняют на дороге последствия ЧП.

