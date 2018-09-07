Откровенный рассказ журналистов не понравился Киеву

Документальная лента ВВС о русском Крыме вызвала недовольство у министра информационной политики Украины Юрия Стеця, сообщила его заместитель Эмине Джапарова.

По словам Джапаровой, Стець написал генеральному директору британской телерадиокомпании Тони Холлу письмо, которое украинские дипломаты должны передать адресату. В августе этого года на одном из телеканалов ВВС вышел документальный фильм "Путешествие Саймона Рива". Ведущий рассказал о прекрасных крымских санаториях и о программе Минздрава РФ по улучшению здоровья населения. Кроме того, в программе говорилось о воссоединении региона с Россией, а не об "оккупации", что также вызвало ярость официального Киева.

Джапарова на своей страничке в Facebook назвала фильм элементом гибридной войны, которую якобы ведет РФ. Для этого, по словам замминистра, в Крым приглашаются известные журналисты, актеры, певцы, эксперты и им показывается "частичная правда".

Крым присоединился к России после того, как в марте 2014 г. там прошел референдум, на котором абсолютное большинство крымчан проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина продолжает считать полуостров своей территорией, которую временно "оккупировали".

Ранее СМИ сообщили, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за поездки в Крым, так как это незаконное пересечение украинской границы.