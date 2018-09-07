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На Украине бьются с МВФ за цену на газ

Фото: GLOBAL LOOK press/Karl-Josef Hildenbrand/dpa
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Политики Незалежной сопротивляются "диктату" международного фонда

Украинские власти должны убедить МВФ в том, что повышение стоимости газа в стране недопустимо. С таким отчаянным призывом выступила бывший премьер-министр Украины, а ныне лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Напомним, в настоящее время миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом находится с визитом в Киеве.

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"Судя по последним заявлениям премьер-министра, украинцам надо готовиться к очередному существенному повышению цены на газ. Сегодня в Верховной раде (Владимир) Гройсман сказал, что ни в чем не виноват, а повышение цены на газ на Украине – это условие МВФ. Президент при этом красноречиво молчит. Любое повышение цены на газ окончательно убьет и бюджет страны, и бюджеты семей", – возвестила газовая принцесса на своей странице в Facebook в пятницу, 7 сентября.

По ее мнению, в случае повышения стоимости миллионы украинцев просто не смогут платить за голубое топливо, причем им и сейчас нечем платить за коммунальные услуги, а ведь отопительный сезон еще не начался.

Она отмечает, что госбюджет не выдержит дополнительной нагрузки: на текущий год заложено 71 млрд грн на субсидии, а к концу 2018-го даже при действующих тарифах понадобится еще на 7 млрд больше.

"Страну просто разрушают. Я убеждена, что создают монопольный рынок, необоснованно повышают цену на газ с одной целью: заработать сверхприбыли. В таких условиях слова власти, что "мы ни в чем не виноваты", – это преступление против собственного народа", – убеждена Тимошенко.

Депутат подчеркивает, что, несмотря на требования МВФ, задача руководства страны – защитить граждан.

Выступая сегодня в парламенте, пан Гройсман рассказал, когда окончательно решится вопрос о повышении цен на газ для украинцев, и помянул "добрым" словом пани Тимошенко, свалив всю ценовую газовую политику на кабмин времен ее управления.

"Не я первый подписывал обязательства на поднятие этих цен, они первый раз были подписаны еще в 2009 г. (тогда премьером и была Юлия Владимировна)... Это вынужденный шаг для того, чтобы получить доступ к финансированию на внешних рынках для обслуживания и возврата долгов, которые ни я не брал, ни вы не брали, как минимум большинство из вас", – выкручивался как мог Гройсман в Раде, передает РИА "Новости".

Он напомнил соотечественникам о финансовом бремени перед МВФ: соборной предстоят большие выплаты по внешним долгам и деньги международных кредиторов просто необходимы.

"Вы говорите: не надо поднимать. Я с этим полностью согласен, возьмите (обратился премьер к нардепам) на себя ответственность сейчас и расскажите, как, не повышая, не выполняя эти обязательства, отдать деньги международным институциям, покажите этот сценарий, и я поставлю под ним свою подпись. Но такого сценария нет, это вынужденный шаг", – оправдывался глава кабмина.

Накануне под стенами Нацбанка также прошла акция под лозунгом "Против издевательства над Украиной", в ходе которой ее организатор лидер партии "За життя" депутат Вадим Рабинович призвал изгнать МВФ из Незалежной, поскольку фонд обдирает украинцев и страну в целом. Национальный банк прогнозирует повышение тарифов на голубое топливо для потребителей на 25% в этом и на 15% в 2019 году.

Между тем повышение цен на газ для населения Украины – это ключевое требование Международного валютного фонда для продолжения финансирования страны. Сегодня миссия фонда пытается согласовать в Киеве условия предоставления следующего транша в размере $2 миллиардов.

Украинцы очутились на пороге суровой зимы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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