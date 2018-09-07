Захарченко может стать лидером ДНР

Убитому в теракте руководителю народной республики быстро нашли замену

Вдову погибшего во время взрыва Александра Захарченко Наталью Захарченко могут выдвинуть в кандидаты на объявленных сегодня внеочередных выборах на пост главы ДНР. Об этом сообщил советник Героя республики Александр Казаков.

"Наталья Владимировна – человек такой серьезный, она не зря воевала вместе со своим мужем", – сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его мнению, также на пост главы ДНР могут претендовать председатель Народного совета республики Денис Пушилин, который ранее в пятницу назначен и.о. руководителя республики, вице-премьеры Дмитрий Трапезников и Александр Тимофеев, "народный губернатор" Донецкой области Павел Губарев.

Если раньше, считает Казаков, идея проведения в ДНР выборов постоянно откладывалась, поскольку кандидатура Захарченко была безальтернативной, то после его гибели ситуация изменилась.

Накануне "Первый Республиканский Телеканал" опубликовал видеосюжет, в котором Наталья Захарченко в военной форме и с черной повязкой на голове приехала на передовую, где пила чай с военными и в ходе общения с ними пообещала им поддержку.

"Я приехала сказать, что я буду помогать так же, как "Батя" помогал. Если у кого-то есть какие-то вопросы или просьбы, передавайте через командира. Без помощи вы не останетесь, считайте, что вы обращаетесь к нему", – сказала она и добавила, что ее супруг всегда был сторонником дисциплины среди военнослужащих.

"Все хотят отомстить, и я хочу. Мы это сделаем, но только по приказу", – подчеркнула Наталья Захарченко.

Напомним, 31 августа в центре Донецка в кафе "Сепар" совершен террористический акт. Во время взрыва погибли глава ДНР Александр Захарченко и один из его телохранителей. Также пострадали еще 12 человек. Россия направила сотрудников ФСБ для помощи донецким следователям в расследовании этого теракта.

