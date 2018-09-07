Украина создала пробки на въезде в Крым

Незалежная продолжает блокировать КПП на границе с Россией

Вторые сутки Госпогранслужба Украины держит закрытыми два из трех пропускных пунктов на крымском участке границы из-за инцидента на заводе "Крымский титан" в Армянске. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым.

"Украинские пункты пропуска "Каланчак" (напротив российского погранпункта "Армянск") и "Чаплинка" (соответственно "Перекоп") по-прежнему остаются закрытыми. Пропуск транспортных средств и людей не осуществляется", – сказали РИА "Новости" в ведомстве в пятницу, 7 сентября.

Отмечается, что на сегодняшний день функционирует лишь пункт пропуска "Джанкой" с нашей стороны и расположенный напротив него "Чонгар".

"На украинском пункте пропуска, по сообщениям людей, пересекающих границу, работает одна кабинка на въезд, одна на выезд. Работа осуществляется крайне медленно, в связи с чем на границе скопились очереди", – указали в погрануправлении.

Накануне вечером Госпогранслужба Незалежной в одностороннем порядке полностью закрыла КПП "Каланчак" и "Чаплинку". Данное решение киевские власти обосновали ухудшением экологической ситуации в Херсонской области из-за химических выбросов на "Крымском титане".

При этом украинский минздрав объявил, что концентрация вредных веществ на территории области остается в пределах нормы и за прошедшие сутки местные жители не обращались за медицинской помощью.

Однако на этот счет есть и иная информация. Так, сегодня глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев на встрече с жителями Каланчакского района области, который граничит с Крымом, сообщил о пострадавших. По его словам, до вчерашнего дня в регионе не было зафиксировано ни одного случая ухудшения здоровья.

"Два дня работала бригада врачей, они осмотрели более 800 человек. У 16 детей были похожие симптомы (не указано какие именно – ред), но диагноз не подтвердился. Причин для паники в Херсонской области нет. Вчера переменился ветер и зацепил КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка". 37 пограничников получили отравления, 5 направлены в госпиталь в Одессу. С целью недопущения ситуации и с учетом погоды – изменения ветра – было принято решение о временном закрытии обоих КПВВ", – цитирует телеканал "112" Гордеева.

По его данным, "многие крымчане" выехали на Украину из-за сложившейся ситуации. Цифра не указана. Зато в Незалежной открыли уголовное дело по факту событий в Армянске.

