Вызывает только смех: Климкин приехал в Канаду в чужих джинсах

Внешний вид политика назвали не соответствующим его посту

Министр иностранных дел Павел Климкин на приеме в Канаде появился в джинсах на несколько размеров больше. Пользователи в Сети высмеяли его внешний вид.

"У Курского вокзала, стою я молодой… подайте Христа ради, червонец золотой", "Смех сквозь слезы, и это министром называется! У него же костюм был раньше", – написали пользователи.

При этом некоторые отметили, что фигура Климкина является нетипичной для мужчины.

На внешний вид министра уже не первый раз обращают внимание в Сети. Ранее во время выступления в Авдеевке он также был в джинсах не по размеру.