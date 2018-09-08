Вызывает только смех: Климкин приехал в Канаду в чужих джинсах

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Министр иностранных дел Павел Климкин на приеме в Канаде появился в джинсах на несколько размеров больше. Пользователи в Сети высмеяли его внешний вид.
@PavloKlimkin #климкин не раздражай людей своим утонченным вкусом одеваться. Надень длинный халат, он больше подходит тебе. pic.twitter.com/4vDnUd7BOV— IGOR VASILEV (@IGORVAS_RU) 7 сентября 2018 г.
"У Курского вокзала, стою я молодой… подайте Христа ради, червонец золотой", "Смех сквозь слезы, и это министром называется! У него же костюм был раньше", – написали пользователи.
При этом некоторые отметили, что фигура Климкина является нетипичной для мужчины.
На внешний вид министра уже не первый раз обращают внимание в Сети. Ранее во время выступления в Авдеевке он также был в джинсах не по размеру.
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